航班熔斷縮至七天 林鄭：非放寬「外防輸入」

九個國家來港「禁飛令」周五取消，政府維持航班「熔斷機制」，但微調熔斷日數由十四天縮短至七天，但熔斷條件不變。林鄭月娥表示，由於滯留海外的港人難以返港，政府需要調整入境措施，但不代表是放寬「外防輸入」措施，強調仍需維持熔斷機制，現時的調整只是理順安排，並已作出多方面的平衡，又指政府不能完全滿足航空公司的訴求。她指出，二月抵港人士的確診比例是百分之零點七六；截至上周三， 三月抵港人士的確診比例是百分之一點一，日後會有更多人返港，但相信政府可管控風險。國泰研增下月抵港航班因應早前的十四日航班熔斷機制，國泰航空只安排每條航線每十四日飛一班機。國泰回應政府最新安排，透露正積極恢復更多下月抵港的航班，詳情會盡快在網站公佈。旅遊界立法會議員姚柏良認為，政府把禁飛期縮短至七日，分別不大，建議當局改變觸發機制的門檻，例如將三個或以上乘客確診的指標，改為確診百分比。