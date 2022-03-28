本周起圍封期間 為未打針長者接種 聶德權強調要做到「針搵人」

為爭取下月底前將第二針接種率提高至九成，政府昨日宣佈展開家居接種計劃，本周起圍封強檢時，只要七十歲以上長者未接種，且翌日檢測結果呈陰性，便為其安排上門接種；同時設立平台讓市民預約登記。地區組織派發物資時，會為未接種的長者登記；強調不但要做到「針等人」，更要做到「針搵人」。公務員事務局局長聶德權宣佈本周開始，政府圍封強檢時，亦會為七十歲以上未接種的長者登記，只要翌日檢測結果呈陰性，便安排上門接種。政府亦策劃家居接種疫苗工作，將為上門為行動不便的長者及殘疾人士接種疫苗，會試行登記平台，地區組織派發物資時，會留意有否長者未接種，為他們登記。他強調安排是要針對高風險大廈住戶，呼籲行動自主的市民自行到接種中心打針。政府會爭取在四月底前，將十二歲或以上人士的第二針接種率，由八成四推高至九成；聶德權指目前十二歲以上人士首針接種率達九成二；二百六十七萬人已接種第三針，佔五成五；至於六十歲以上長者，有七成已接種首針；三至十一歲青少年則有三十一萬人已接種。他強調本港現時每日能接種十萬劑疫苗，但過去七日平均每日僅得六萬劑，強調不但要做到「針等人」，更要做到「針搵人」。羅致光：推展院舍打針如「揼石仔」此外，安老院舍接種計劃已完成首階段，四點三萬院友完成接種，佔五成六；第二階段會在下月十五日前完成，期間至少上門兩次為院舍長者接種。勞福局局長羅致光形容推展院舍疫苗接種工作猶如「揼石仔」，進展十分「可悲」，他指院友接種疫苗的最佳時機已過，當局抱著「救得一個便一個」的心態，會尋找合情、合理及合法的調整空間，讓院舍疫苗保護率提升。