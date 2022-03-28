廣祐樓圍封期間 六旬婦寓所昏迷亡

大埔廣福邨廣祐樓前日起圍封強檢，昨日完成行動，發現五十二宗確診。但在圍封期間，一名六十多歲的婦人在住所內昏迷，其女兒發現，並於昨早約十時四十五分報警。救護員到場將事主送去大埔那打素醫院，惟其後證實不治。據了解，該名婦人早前確診新冠肺炎，死因仍有待確定。但醫院管理局總行政經理李立業表示，已向大埔那打素醫院了解，醫方指曾接受一名與報道描述相約的病人，病人於上午十一時二十一分過世，醫護已為個案做新冠病毒測試，結果為陰性，個案會交由死因裁判官跟進。前日被圍封強檢的三座公屋包括大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓，和黃大仙東頭（二）邨盈東樓，共發現一百二十五宗陽性檢測個案。此外，大埔廣福邨廣義樓及粉嶺牽晴間第五座，和香港仔鴨脷洲邨利添樓，污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，在昨午先後圍封強檢，目標在今早完成行動，政府將視乎檢測結果考慮是否延長行動。