不可視七千多個死亡個案為冷冰冰數字 ﻿梁卓偉：﻿﻿要做好「針藥牀活國」抗疫﻿

政府專家顧問梁卓偉（圖）表示，不可視本港七千多個新冠死亡個案為冷冰冰的數字，本港未來要精準提高長者的接種率、避免將年長患者搬來搬去，並反思香港在國家抗疫大局中可扮演的角色等。他直言︰「幫唔到都唔好添煩添亂」。行將卸下港大醫學院院長一職並轉任馬會高層的梁卓偉說，本港未來要做好「針、藥、牀、活、國」五方面抗疫工作。「針」方面，他建議所有安老及殘疾院舍每日通報接種數字，包括多少人等候打針、有多少人不適合、多少人不願意接種，政府要協助盡快提高長者接種率；「藥」，他指本港採購的兩款新冠口服藥數量足夠，但用藥仍不理想和太保守，提醒用藥不可考慮政治。「牀」，是要分層分流管理病牀，梁稱要盡量避免將患者，尤其是長者搬來搬去，造成「人球效應」，又質疑檢疫單位未物盡其用，長者或要在兩星期內搬走四次，形容健康的人都會「散」；「活」是要靈活抗疫，一旦出現新變種病毒就要變陣。「國」，是要有國家大局觀念，梁指︰「除咗考慮香港利益所在，亦要思考整個國家大局觀。最好係可以幫到國家，就算幫唔到，都唔好添煩添亂。要認清楚我哋係唯一一個地方有大規模擴散。你估上海今次感染源頭、深圳感染源頭係從邊度嚟呢？」他指，應反思可為國家安全有序走向風土病，帶來甚麼經驗和貢獻。梁強調，現時的確診數字只是由原來的極高水平回落到非常高水平，提醒市民不要有錯覺，以為疫情近「水尾」，並指近日市民出行指數回升，若情況持續，疫情或會反彈，下月二十一日起放寬社交距離措施或未必能做到。特首林鄭月娥回應梁的談話時說，會抱持大局為重的態度，如廣東省或深圳市政府要求本港採取任何措施，防止病例輸出，特區政府一定配合。