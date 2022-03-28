陳茂波：首季經濟 將陷入收縮

財政司司長陳茂波（圓圖）形容，本港今年第一季是充滿驚濤駭浪的季度，第五波疫情對經濟造成沉重打擊，預計首季經濟無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復甦的勢頭，但對香港的經濟前景仍然有信心。陳茂波在網誌表示，不只失業率急升零點六個百分點至百分之四點五，零售銷情亦將結束連續十二個月的上升趨勢，而出口增速亦將放緩，但對香港的經濟前景仍然有信心，只要對大局有準確研判，把握好國家的發展和支持，就能跨越短期的挑戰。他亦提到有鄰近地區放寬防疫措施，甚至解除入境檢疫要求，而香港要兼顧「動態清零」、與內地通關等目標，以及逐步有序恢復與外地聯繫，但抗疫工作不能急躁，也不能鬆懈，更要有底線思維。