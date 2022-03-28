東涌採樣站 躁漢打傷護士

東涌流動採樣站發生襲擊案。昨午三時許，警方接獲報案，指一名男子用手打傷一名男護士的鼻，令他受傷流血。警員接報到場調查，以涉及普通襲擊將施襲男子拘捕，正調查其犯案原因，至於受傷男護士則由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。有傳媒指被捕者為尼泊爾籍男子，事發時他帶同妻子及一對分別一歲及三歲的子女到採樣站進行檢測，其間男護士替三歲小童撩鼻，但小童表現抗拒及曾嘔吐，尼籍漢上前推跌男護士，更打向其臉部。