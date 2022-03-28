「犁庭掃穴」搗毒窟賭檔拘277人

警方於上周三至六，一連四日在全港各區進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，搗破兩間懷疑無牌酒吧、十九間懷疑非法賭檔及一個毒窟，共拘捕二百七十七名男女，包括一百六十九名本地男子、九十四名本地女子、九名內地男子、三名內地女子及兩名非華裔男子，年齡介乎十三至八十二歲，分別涉嫌「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及違反防疫規例。行動中，人員共檢獲二十七部釣魚機、一批賭博工具和籌碼、毒品、酒精飲品及相關營運器材等。此外，警方亦就違反「限聚令」或「口罩令」，向二百零一名男子及一百二十三名女子，發出合共三百二十四張定額罰款通知書。