衞生署長到公眾殮房 視察加快認領遺體工作

因應衞生署轄下公眾殮房需處理的遺體數目持續上升，衞生署署長林文健醫生昨日與來自署方轄下不同服務單位的多名同事，到公眾殮房協助進行相關工作，以加快遺體辨認流程。為回應市民欲更快領回親屬遺體的期望，署方已透過內部調配增加公務員、聘請合約和重聘退休員工，包括醫生、藥劑師、科學主任、院務主任、牙科治療師、管工，以及其他文職職系等人員，以加快處理認領及解剖遺體的事宜。林文健昨日到沙田富山公眾殮房和九龍公眾殮房，除親身檢視新增遺體貯存設施外，亦與同事一起協助為離世者撰寫病歷報告和登記資料。