寰宇殯儀館專辦染疫死者喪禮 當局加快認屍程序 火化24小時運作

第五波疫情下，逾七千人染疫離世，大量遺體一度逼爆公院殮房，部份被迫露天放置，遺體的辨認程序亦遇阻滯，殯葬服務供不應求，阻延死者的身後事。當局循多個環節改善，加快認屍程序，並增加火葬場時段，每天幾乎二十四小時運作，而紅磡寰宇殯儀館亦由今天起專為染疫死者辦理喪禮，加快出殯。由二月下旬起，疫情惡化，醫院急診室死亡個案大增，殮房爆滿，不少遺體遺留在病房附近，更有患者入院後情況急速轉差，家屬無法見其生前最後一面，只在火化前認屍才一見遺容。衞生署署長林文健表示，公眾殮房近期處理的遺體以倍數增加，他明白家屬想盡快領回家人遺體，已增加殮房容量及人手，加快處理認領手續。本港遺體儲存空間由一千三百多個增至逾四千六百個，包括提早啟用新富山殮房、增設流動冷凍櫃、借用私營機構的遺體儲存空間等。火葬場每天增300預約節數他指，署方與警方及死因裁判庭合作制定措施，除非要解剖，家屬在辨認遺體後的兩個工作天便可領取火葬證明書。同時，公眾殮房由即日起，每日接見家屬及認領遺體的個案，由每日數十個增至約二百個。他說，明白家屬傷痛，如有需要，可致電署方提供、朝九晚九的情緒支援熱線：九八一四 一三二五，會有臨牀心理學家提供支援。食環署負責將急症室屍體運往公眾殮房，一度滯後。署長楊碧筠指，上月底屍體處理隊由十隊增至二十五隊，運送遺體的工作已回復正常。火化服務方面，除使用量極低的長洲火葬場，其餘五個火葬場可供預約節數每天增至三百個。她形容，火葬場幾乎二十四小時運作，最後一節時段接近午夜，而和合石火葬場下月初將有多兩個火化爐投入服務。物流改善 棺木庫存充足她說，早前因物流問題一度影響內地棺木供港，當局過去兩周協調經水陸兩路，運送逾三千七百副棺木來港，現時庫存充足。至於殯儀業界對處理新冠患者遺體的指引及疑慮，署方亦已先後與業界舉行三次研討會，請來專家解說，讓業界清楚處理程序及釋除疑慮。位於紅磡的東華三院寰宇殯儀館，由今日起將轉為新冠患者指定舉行葬禮服務的場地。殯儀業商會理事長郭凱邦對此表示歡迎，他指署方日前曾向業界介紹處理染疫患者遺體的程序，雖然部份業界仍有憂慮，需要時間接受，但認為總比沒有好。他指，目前內地每日供港約一至兩百副棺木，足夠每日需求，但若運輸上再出現問題，導致滯後一兩日，估計屆時會出現問題，希望當局可作準備，避免日後運輸有問題，影響先人身後事。