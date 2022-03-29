防疫服務包周六起派發

政府將向全港近二百七十萬個家庭派發「防疫服務包」，每家一包，內有快速抗原測試盒及中成藥等。署理民政事務局長陳積志指，政府將於本周六起派發「防疫服務包」，市民毋須登記，料七日內完成派遞工作。「防疫服務包」內含抗疫中成藥兩盒、快速抗原測試包二十個、KN95口罩二十個、衞生防護中心印製的防疫資訊小冊子、心意卡，每包足夠兩至三人家庭使用。教育局長楊潤雄在社交網站表示，教育局現時安排四百五十人組成抗疫團隊，執行圍封強檢等工作；局方將增添兩百多人加入，將原有三大隊擴展至五大隊，以便參與包裝和派發「防疫服務包」的工作。