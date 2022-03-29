美股中段 跌117點

昨日沙田舉行十場草地賽事，莫雷拉憑姚廄「機械戰士」和羅廄「美麗在線」起孖，另加一亞一季，最終後上成為騎師王；而姚本輝則另贏「極速飛彈」，羅富全另贏「合約精神」，同樣梅開二度。其餘周俊樂憑文廄「神速奔馳...

2022-03-28