  • 2022年3月29日 星期二
  • 19º
  • 77%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 屯門公路柴灣新冠疫苗林鄭月娥梅啟明

日報新聞 > 港聞

美股中段 跌117點

2022-03-29 列印
美股昨日早段個別發展。杜指中段報三四七四三點，跌一百一十七點；納指則報一四二五三點，升八十四點。滙控美國預託證券價格見五十三點二一港元，跌零點五四港元；騰訊則見三百六十六點五一港元，跌零點一一港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd