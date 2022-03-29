涉落馬洲方艙放糞 37歲女被捕

「自私精」再現，隔離設施半個月內兩次遭人惡意破壞，一名三十七歲女子早前入往落馬洲方艙醫院時「玩屎」，疑為糞便的物體遍佈單位內的角落，警方拘捕一人。前日下午，一名清潔工人在落馬洲方艙醫院一單位內進行清潔時，發現單位內水煲、牀褥及地板留有疑似糞便痕跡，衞生情況十分惡劣，故報案。警方經深入調查後，昨午在上水彩園邨一單位以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名三十七歲陳姓女子，她曾被安排入住上述單位。警方呼籲隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士。