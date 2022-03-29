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疫下賞櫻 日新宿須遞申請表

2022-03-29 列印
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日本賞櫻季節到臨，東京及福岡縣櫻花盛放，吸引大批遊客賞櫻。受疫情影響，當局在熱門賞櫻地點實施防疫措施，避免人流聚集。在新宿御苑，當局要求遊客遞交申請表才能進入；在目黑川，主辦方取消往年開設的小販攤檔及燈飾。日本疫情持續，東京都新增四千五百四十四宗確診，比上周一多約七百宗，當局要求民眾遵守防疫措施，包括佩戴口罩、避免舉行派對等。

此外，南韓新增逾十八萬宗新冠確診，是自月初以來，首次單日新增個案少於二十萬宗；再有二百八十七名患者死亡，重症病例一千二百七十三宗。當局表示，疫情已過高峰，新增確診連升十一個星期，現時出現下降趨勢。


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