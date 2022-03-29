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約半數內地旅客首選港作亞洲遊地點

2022-03-29 列印
■程鼎一表示，旅發局已準備投放約一億元，着力在內地宣傳。
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旅遊發展局總幹事程鼎一在立法會委員會上表示，去年第四季的調查顯示，有約半數內地旅客首選香港作為亞洲旅遊目的地，原因包括衞生安全、交通便利及物有所值等。他表示，過去數年，香港在內地市場的形象轉變頗大，局方已準備投放約一億元，着力在內地宣傳推廣。

選委會界別立法會議員陳紹雄則建議旅發局，結合香港的文化古蹟，以及國家領導人曾到訪香港的地方，設立「港版紅色旅遊路線」，促進旅遊之餘，亦增強年輕人的國民身份認同。

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