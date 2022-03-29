馬會「病有醫靠」 非新冠病人50元睇門診

香港賽馬會推出「病有醫靠」門診服務資助計劃，為非新冠病人提供可負擔的門診服務。馬會指，因應多間醫管局普通科門診轉用作個診個案指定診所或暫停服務，計劃資助合資格的非新冠病人，只需繳付五十元診金，就可在計劃下的五間社福機構，包括香港復康會、基督教家庭服務中心、博愛醫院、九龍樂善堂，以及香港仔坊會的非牟利診所，及與私家診所合作，獲得診症服務及三日基本藥物。計劃為期三個月，預計有三點三萬名合資格病人受惠。