上水發生傷人案，有私家車停泊期間遭多名惡漢以硬物擊碎車窗，同時狠揮刀棍施襲；車上三人走避不及，血濺車廂，身中多刀，有人逞兇後驅車離去。消息稱，不排除事件涉及黑幫活動，暫未有人被捕。受害三人均為男子，年齡介乎二十至二十四歲。凌晨二時許，三人駕駛車輛至上水清曉路祥龍圍邨對開停車場停泊。閒談期間，突見兩部車輛駕至，四名手持刀、鎚及棍等武器的大漢下車，向三人施襲。有人失聲呼叫，在車內左閃右避，惟身中多刀，手、腳受傷，流血不止。有人犯案後，即登上私家車逃去，三人負傷報案求助。警方封鎖現場進行蒐證，並在附近發現一支斷開木棍及染血衣物等物件，懷疑與案有關。案件仍在調查，不排除事件涉及黑幫活動。