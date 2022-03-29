青衣搗非法賭場拘14人

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疫情下「限聚令」實施仍難阻賭癮，警方於青衣搗破一個德州撲克非法賭場，拘捕十四人，當中十三名賭客涉違反「限聚令」遭票控。人員根據線報及深入調查後，前日突擊搜查一個位於青衣葵豐街一個工廈單位，發現一個德州撲克非法賭場，當場拘捕一名二十五歲姓陳本地男負責人，涉嫌「經營非法賭博場所」等罪；同時拘捕十三名賭客，年齡介乎二十二至五十一歲，他們涉違反「限聚令」，另收定額罰款通知書。行動中，人員檢獲約八萬元籌碼、約二千元現金，兩張德州撲克賭枱以及大量賭具。