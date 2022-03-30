山頂豪宅同居 感情糾紛變打鬥 胡國興幼子被捕 涉襲魏駿傑前妻

■胡雅倫涉打傷女友張利華被捕，獲准保釋候查。

■退休高院上訴庭法官胡國興。

昨天凌晨山頂道一個豪宅有人報案，稱遭一名男子襲擊，警員接報到場，拘捕退休高院上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫，案件疑涉感情糾紛。本報得悉，胡雅倫已婚，女受害人是前TVB男藝人魏駿傑的前妻張利華（真名張珈琳），她左前額裂傷，手腳擦損，送院救治，但因女方醉酒，暫時未能錄取口供。警方暫將案件列作襲擊致造成實際身體傷害，胡獲准保釋候查。現年四十二歲的胡雅倫，於一九年起租住山頂道七十六號東蘆（ORIENT CREST）一個住宅單位。據悉，三十四歲張利華為其女友，約於四個月前遷入豪宅同居。事發於昨日凌晨一時許，兩人疑感情問題起爭執，其後胡離家，張利華的女友人以視像致電，發現張受傷，於是代為報警求助。警員到場，發現張左前額裂傷、左腳踭擦損、右腳和右手手指公擦傷，將她送往瑪麗醫院治理。胡離家後，疑亦受傷，自行到山頂醫院求診，他於案發大約兩小時後返回豪宅，被等待的警員拘捕。警方調查後相信，疑有人出手推倒同居女友，但胡否認襲擊，反指張醉酒自己跌倒。他其後獲准保釋候查。張因醉酒，暫未能錄取口供。案件已交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫列作襲擊致造成實際身體傷害。胡已婚 妻子來自北京張利華在二○二○年與魏駿傑離婚，其後加入保險行業，成為百萬圓桌行列保險從業員。據了解，胡經朋友介紹認識張，兩人拍拖逾兩年，最近疑因男方提出分手，女方極力挽回不果，事發時飲了酒，情緒激動。胡雅倫出身法律世家。父親胡國興為退休高院上訴庭法官，與妻子鄧小婷育有兩女兩子，長子胡雅烈從商；幼子胡雅倫都執業律師，胡雅倫現時在叔叔胡國賢的律師事務所工作，專門從事民事和刑事訴訟、企業融資及收購合併等事務。據悉，胡雅倫的主要業務在內地，收入甚豐，早年與一名北京女子結婚。胡雅倫亦是中聯辦統戰組織菁英會和香港青年聯會的成員，更是中國人民政治協商會廣東省茂名市第七屆、第八屆委員。現年七十六歲的胡國興，曾於二○一七年曾參選特首選舉，但不敵林鄭月娥而落敗。