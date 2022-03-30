魏駿傑離婚後 留港照顧女兒

現年五十四歲的前TVB男藝人魏駿傑，感情生活跌宕起伏。一九九八年，他出演《陀槍師姐》，一舉成名，與同劇女藝人滕麗名拍拖，但情花不結果，二人於二○○七年分手。一年後，魏駿傑離港北上發展，與比他年輕二十歲的重慶女子張利華結婚，並誕下一名女兒，現年已十一歲。但自一五年開始，外界不斷傳出二人婚變的消息。有報道指，張利華曾鬧婚外情。兩人在二○二○年宣佈離婚，魏獨自一人在港撫養女兒。魏駿傑去年底受訪時表示，因離婚及疫情，一度想過輕生，但看過心理醫生及服藥後，已經「好好多」，情況不嚴重，不需再服藥，但受藥物影響而發胖。他指，排完舞台劇後，會回家陪女兒溫書做功課，若女兒不能原校升讀中一，為方便自己工作，會考慮與女兒返回北京生活。他透露，張利華會幫忙照顧女兒，現時關係比以前更好，形容「嬲人好辛苦」，因此要向前望。