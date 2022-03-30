港鐵提供適切支援 與全港市民疫情下同心前行

港鐵不遺餘力與市民共同抗疫

儘管疫情嚴峻，但部分市民仍需外出服務大眾，例如醫護人員、建造業工人、清潔工人、超市職員及食肆員工等。作為鐵路服務營運者，港鐵一直秉承社會責任，推出各項應對及支援措施以配合市民出行所需，包括車費優惠、支援醫護人員，甚至於站內設疫苗接種中心，足見港鐵不遺餘力地與市民共同抗疫。1. 車費優惠及彈性票務安排，配合乘客出行模式•延續「程程3.8%車費回贈」至2023年1月1日•延長於今年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票之有效日期•送出$50港鐵車站商店電子購物現金券予持有今年2月份全月通加強版之乘客2. 加強防疫，乘客搭得安心又放心•獲香港品質保證局頒發｢衛生抗疫措施認證｣•於車站及車廂噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌塗層，採用多款智能機械人作徹底清潔及消毒•加密更換及清洗車站空調系統的隔塵網，並加強抽入新鮮空氣，令空氣更流通3. 免費車票支援醫護人員出行•免費提供1萬張港鐵都會票予醫護人員•每星期送贈約3千張機場快線車票予在亞洲國際博覽館社區治療設施和北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員4. 支援車站商店租戶，便利乘客隨行隨買•以不同形式的方案減輕商戶壓力，包括租金援助•透過MTR Mobile 5倍MTR分優惠活動刺激商店營業額5. 與慈善機構合作，支援有需要人士沿途領取物資•透過惜食堂捐贈食物券予1,500個低收入家庭，並於大窩口站設「自在食」速凍餐自助提取機服務，供已登記人士取餐•支持獅子會在西營盤、香港大學、大窩口及大水坑站安裝快速檢測包自助提取機，方便已登記的長者領取•支持同路舍購買食物券，支援其緊急庇護所服務為550位無家者伸出援手6. 青衣站設疫苗接種中心，方便沿線居民預約注射疫苗•天天開放，每日最多可接種2,400劑疫苗，協力保障市民健康7. 集氣應援，為乘客打氣注入正能量•邀請張敬軒、七師傅、方健儀和鄭丹瑞錄製車站打氣廣播，讓乘客的心靈在旅途中充電•聯同新生精神康復會dayday330製作一系列含打氣及窩心標語的鐵仔海報，於港鐵範圍內發放正能量8. 香港西九龍站開放更多泊車位，支援的士業界•提供合共480個車位•以象徵式收費，讓長時間閒置的的士作短期停泊，舒緩的士業界壓力