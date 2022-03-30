  • 2022年3月30日 星期三
  • 20º
  • 84%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券方艙醫院AEON快測包汀蘭居

日報新聞 > 港聞

火葬每日可預約300個 食環署籲善用餘額

2022-03-30 列印
■火葬場現已接近二十四小時運作。資料圖片
Previous Next

第五波新冠疫情死亡個案超過七千宗，火化服務需求大增。食環署署長楊碧筠昨表示，火葬場現已接近二十四小時運作，火化時段每天可供預約節數近三百個，但有部份家屬希望選取指定日子和時段火化，她呼籲家屬善用可預約時段餘額。

另外，香港生死學協會創會會長伍桂麟指，本港的法醫人數有限，疫情下需額外時間研究死因，故家屬會見法醫的程序仍有滯後。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd