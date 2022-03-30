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消防「飛將軍」救人不果 男子飛墮平台亡

2022-03-30 列印
■雙方對峙逾兩小時，消防派出「飛將軍」游繩而下。
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深水埗發生墮樓案，男子揮動菜刀及爬出窗外，消防派出「飛將軍」及談判專家到場勸導，可惜男子最終一躍而下，當場證實死亡。
  死者為六十三歲姓李男子，據悉有情緒病紀錄。昨晨九時許，警方接獲報案指富昌邨有住戶將雜物丟出窗外；警員及救援人員到場，發現李男危站外牆石壆。雙方對峙逾兩小時，消防派出「飛將軍」游繩而下，惟男子情緒激動飛墮平台。

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