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野豬銅鑼灣散步 終安全返回樹林

2022-03-30 列印
■野豬被警員步步進逼，最終困在橋底馬路旁的鐵欄與圍板之間。
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兩隻野豬結伴到維園附近散步，雖未違反「限聚令」，惟仍惹起騷動，警方接獲途人報案，手持長盾牌戒備，野豬最終返回樹林。
  昨晨六時許，兩隻約一米長的野豬在銅鑼灣近維園對開馬路一帶行走。警方到場，野豬被警員步步進逼，最終困在橋底馬路旁的鐵欄與圍板之間。警員用盾牌封鎖出口，又持警棍戒備及敲打盾牌。
  其後兩隻野豬沿天后廟道上山，返回樹林。

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