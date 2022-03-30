兩隻野豬結伴到維園附近散步，雖未違反「限聚令」，惟仍惹起騷動，警方接獲途人報案，手持長盾牌戒備，野豬最終返回樹林。昨晨六時許，兩隻約一米長的野豬在銅鑼灣近維園對開馬路一帶行走。警方到場，野豬被警員步步進逼，最終困在橋底馬路旁的鐵欄與圍板之間。警員用盾牌封鎖出口，又持警棍戒備及敲打盾牌。其後兩隻野豬沿天后廟道上山，返回樹林。