九龍清真寺連串防疫措施 為下月重開作準備

自二月初起關閉的宗教場所，有望可於下月二十一日重開。九龍清真寺為重開進行連串防疫措施，包括採用本地大學研發的長效智能抗病毒塗層等，供信徒安心參與宗教活動。四月是伊斯蘭教一年一度的齋戒月。九龍清真寺秘書艾歷斯指以往到寺廟參拜的信徒高峰有約四千名，已跟隨當局指引，料重開後每段參拜環節，最多只會有約五百人。香港族裔共融聯會秘書長利哲宏指當局一直與他們溝通，信眾會配合防疫安排。