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前區議員患「斑禿」： 不應用別人疾病開玩笑

2022-03-30 列印
■前區議員王卓雅早前患上「斑禿」。
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奧斯卡頒獎禮上，出爐影帝韋史密夫因太太被嘲光頭，上台掌摑頒獎嘉賓。早前患上「斑禿」的前區議員王卓雅指，不應用別人的疾病作玩笑。她憶述當時開始脫髮時，家人看着她的頭髮逐漸變稀薄，地上佈滿掉下的頭髮，令他們感受到壓力。她續指，患上斑禿並不會致命，但情緒會致命。她透露，身邊不少患上班禿的女生，都曾經因為脫髮而患上抑鬱。

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