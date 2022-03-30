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美股中段升229點

2022-03-30 列印
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俄烏談判傳有進展，俄羅斯表示收到了烏克蘭保持中立和無核地位的意願，美股三大指數昨日早段齊升。杜指中段報三五一八五點，升二百二十九點；納指則報一四五一○點，升一百五十五點。滙控美國預託證券價格見五十四點二一港元，升零點七一港元；騰訊則見三百八十六點八三港元，升九點六三港元。

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