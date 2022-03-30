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ART-Quant可分析病毒含量

2022-03-30 列印
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市民多使用快速測試作自行檢測，不過測試棒只能顯示結果，未能了解其病毒量，有團隊研發智能系統，患者上傳快測陽性結果的相片後，便能分析病毒量。

香港生物科技協會研發網上系統「ART-Quant」昨日啟用，患者只需上傳陽性快測棒三張相，系統就可以根據棒上「T線」的深淺程度，分析病毒量高低。系統分為十個級別，第一級為初發，第十級則意味患者已近康復段。香港居民只要上載身份證及電話號碼作認證，可免費使用。

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