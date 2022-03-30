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抗疫小組將再視察院舍通風

2022-03-30 列印
■會議主要討論如何改善院舍通風，減低病毒在院舍內散播的風險。
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加強院舍抗疫能力跨部門工作小組昨舉行首次會議，小組建議短期內再次實地視察院舍的通風情況，社署並會要求尚未參與「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」的私營及自負盈虧院舍加入。

勞福局指會議主要討論如何改善院舍通風，減低病毒在院舍內散播的風險，建議要確保改善措施持續有效落實，例如有否持續正確使用高效空氣過濾器及抽氣扇等設施等。

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