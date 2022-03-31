市民挑戰「疫苗通行證」遭駁回 法官直言朝令夕改 抗疫政策可批評

■法官高浩文。

「疫苗通行證」上月底實施，政府要求市民出入商場、超市、街市、食肆等處所須接種至少一劑新冠疫苗。一名女士不滿，入稟申請司法覆核，要求法院下令撤銷「疫苗通行證」安排，以及減少涉基本民生的所限場所。法官高浩文於高院公佈判詞，直言市民可以批評政府其他抗疫決定不察民情充滿矛盾朝令夕改，惟本案焦點在「疫苗通行證」，指表列處所對市民而言並非必要造訪之地，可有其他替代之選，而未打針者帶來影響實遠高於已打針者，認為「疫苗通行證」平衡各方利害，駁回司法覆核許可申請。申請人為羅綺媚（Law Yee Mei），建議答辯人為特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、創科局局長薛永恒。判詞先指市民大可批評政府部份抗疫決定和公告違反常理邏輯充斥矛盾、不體恤大眾不察民情、本末倒置不分緩急輕重、朝令夕改訊息混亂，有時更明顯不科學，但闡明本案中羅綺媚自身沒有接種疫苗，質疑所謂「疫苗通行證」的立法、規例及決定等影響未接種疫苗人士，故焦點應放在「疫苗通行證」規例有否違反任何公共法律原則。「通行證」已平衡各方利害判詞指香港地少人多，人煙稠密，而疫苗通行證中適用處所數量有限，處所內市民相互貼近，會帶來更大病毒傳播風險。判詞續指該些處所於市民而言，並非必要造訪之地，大可有其他替代之選進行同類型活動及服務，疫苗通行證中亦列出一系列豁免範圍以照顧居民所需。判詞另提到疫苗通行證規例非永久措施，將於本年除夕到期，期間可檢討或廢除。判詞又指規例沒有強制市民接種疫苗，市民有權自行選擇，反觀疫苗通行證目的正是加強健康保障，鼓勵接種疫苗，減少未接種人士出入高傳播風險之地。判詞指，近日疫情顯示未接種者帶來影響遠高於已接種者，嚴重不相稱，加上醫療服務及各種資源有限，疫苗通行證規例在現實中合理平衡了各方利害。因此法官認為疫苗通行證規例有理有據，對大眾限制合乎比較，本案無合理可議之處，並無任何勝算，駁回覆核許可申請。羅綺媚早前在入稟狀指，因強制接種新冠疫苗及「疫苗通行證」安排，不能投考地產經紀執照考試，失去就業機會，亦因未接種新冠疫苗被禁進入超級市場及街市，剝奪其買食物及日常用品的權利，也阻止其在無律師代表的情況下進入法庭。羅亦指「疫苗通行證」阻止其到工作地點附近食肆用餐，迫使其需要回家用餐或尋覓公共場所進食外賣，但同樣因未有接種新冠疫苗故而無法進入公共場所。