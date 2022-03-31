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日報新聞 > 港聞

中醫推介4大湯水食療 紓緩喉嚨痛/流鼻水/疲勞症狀

2022-03-31 列印
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疫情加上忽冷忽熱的天氣，小朋友容易生病。香港中醫註冊中醫師林雪紡針對喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，介紹了4款湯水及食療，大家可以袋定落袋！詳情：https://bit.ly/35ftoxU



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