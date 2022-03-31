韋彥德賀知義為英高院正副院長 兩終院非常任法官辭職 張舉能：獨立司法制不變

賀知義

英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）昨宣佈辭任香港終審法院非常任法官，即時生效。英國外相卓慧思支持兩人的決定，指《香港國安法》生效以來，港府打壓言論、新聞及結社自由，英方看到香港的自由受到系統性腐蝕，情況達臨界點。韋彥德在聲明說，香港法院對法治的堅持，續受國際尊重，但與英政府商討後，雙方一致同意，港府背離政治自由及言論自由價值觀，在此情況下，難以繼續讓英國最高法院法官在港擔任非常任法官。為此，他與賀知義已辭去終審法院非常任法官職務，即時生效。駐港公署斥英詆毀港法治外交部駐港公署發言人回應，斥英方假借所謂「召回」終院英籍非常任法官，惡意誣衊抹黑港國安法，肆意詆毀港法治，粗暴干預香港事務，表示強烈不滿和堅決反對，並敦促英方認清現實、擺正位置，立即停止荒唐錯位政治表演。英國外相卓慧思支持及歡迎兩人的決定，強調《香港國安法》生效以來，港府打壓言論、新聞及結社自由，英方看到香港的自由受到系統性腐蝕，情況已達臨界點。英方認為，英國法官不再適合在香港最高級別的法院任職，因為此舉可能合理化港府的打壓行為。她強調，英國政府諮詢英國最高法院多年，才作有關決定。英國副首相藍韜文則指，《香港國安法》出台後，港府將言論自由視為「犯罪」，這與英國珍視的價值相距甚遠。韋彥德和賀知義去年八月續任香港終審法院非常任法官。當時韋彥德發聲明指，香港司法部門仍在很大程度上獨立於政府行事，所作裁決亦符合法治，所以他與賀知義將繼續擔任終審法院非常任法官。翻查資料，香港目前有兩組非常任法官，一組是前任香港法官，另一組則是來自其他普通法適用地區的知名法官。二〇年九月，澳洲籍的前施覺民（James Spigelman）率先辭任終審法院非常任法官，並表明此舉與《國安法》有關；二一年六月，英國最高法院前院長何熙怡（Brenda Hale）亦因「國安法有不清晰地方」而不續任。目前終審法院仍有十位海外非常任法官，分別來自南非、澳洲、英國、加拿大及蘇格蘭。律政司司長鄭若驊發表題為「司法獨立建基於穩健體制和司法實踐」網誌，其間提到《基本法》於憲制層面保障司法獨立，確保在獲任命後作出司法誓言的法官，須以無畏無懼、不偏不倚的精神主持正義，只會根據法律和席前證據進行判決。香港終審法院首席法官張舉能對兩人辭任表示遺憾，指所有法官和司法人員會繼續以無懼、無偏、無私、無欺精神，維持司法公義。政府：港司法獨立穩如磐石香港特區政府昨強烈反對英國國會對《香港國安法》和香港的法律制度，作出毫無根據的指控，指香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石。