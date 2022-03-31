上海新確診5982宗 創單日新高

上海為抗擊疫情，全面執行「動態清零」政策，由本周一起分兩段式封城，實行全民核酸篩查，已在浦東、浦南及毗鄰區域完成為九百十一萬人檢測，而在浦西區域非重點區域開展抗原篩查共一千零八十七萬人。黃浦江以東、以南及毗鄰區域，還將實施第二次核酸檢測。上海市新增五千九百八十二宗新冠病毒本土感染個案，再創單日新高，當中包括三百二十六宗確診和五千六百五十六宗無症狀感染，個案以浦東新區佔最多，大部份在風險人群核酸篩查及閉環隔離管控中發現。市衞生健康委一級巡視員吳乾渝指，疫情防控重中之重，是新一輪核酸篩查工作，要確保加快陽性感染者轉運，嚴防交叉感染，從嚴從緊落實重點場所預防性消毒工作。