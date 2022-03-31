港人赴澳門 下月起須出示針卡

澳門新冠病毒感染應變協調中心公佈，由下月三日起，從外國、香港或台灣前往澳門的十二歲或以上人士，須出示疫苗接種證明，一般為兩劑。中心指出，十二歲或以上人士，須出示已完成新冠病毒疫苗初種系列接種（一般為兩劑）滿十四天的證明；十八歲或以上人士而最後一劑接種已超過七個月者，須出示已接種至少一劑加強劑的證明。如果不適合或不能接種情況將持續兩個月以上，須出示醫生或有關當局的證明。有關證明須為當地政府認可作為國際旅行用途者。違反者可能須依法承擔相應的行政、刑事責任。