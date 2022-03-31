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日報新聞 > 港聞

限聚口罩令延半年 違規加碼最高罰五萬

2022-03-31 列印
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政府延長《預防及控制疾病條例》八項緊急規例的有效期多半年，包括限聚令、口罩令及表列處所限制，直至九月三十日，以延續實施疫情防控措施的法律框架，並加重違反強檢令罰則至最高罰五萬及監禁半年，今日生效。

違反強檢公告的人士，最高可被判罰二萬五千元及監禁半年；不遵從強檢令，最高罰款可提高至罰款五萬元及監禁半年。政府亦修訂法例，將不遵從檢疫令或隔離令訂為罪行，違者最高可被罰款一萬元及監禁六個月。此外，法例又要求，兒童及精神上無行為能力人士的照顧者要盡最大努力，確保被照顧者遵從強制檢測的要求。

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