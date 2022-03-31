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美股中段跌68點

2022-03-31 列印
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市場繼續觀望烏克蘭局勢發展，美股早段窄幅上落。杜指中段報三五二二六點，跌六十八點；納指則報一四五九一點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見五十四點一三港元，升零點一八港元；騰訊則見三百八十四點零八港元，升三點四八港元。

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