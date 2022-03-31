小巴總數上限4350輛有效期延五年

第五波疫情下多企業安排員工在家工作，小巴行業受沉重打擊。立法會昨通過決議案，將本港公共小巴總數上限四千三百五十輛的有效期，延長五年，即延至二○二七年六月二十日。運房局局長陳帆表示，若現時調整小巴總數限額，則可能令其他公共交通工具的角色和功能失衡，引起潛在衝突和惡性競爭。陳帆預計，隨着疫情逐漸緩和，公共小巴服務的供求將會逐步回復正常，認為現時不是調整小巴數目上限時候。多名議員希望政府制訂長遠發展藍圖，及重新定位紅色小巴，陳帆指已推出重組路線、縮減班次等，令小巴服務更具競爭力及效率。業界表示支持公共小型巴士總商會主席凌志強對安排表示支持，五年延長令業界有相對穩定的經營環境，他指疫情下紅色小巴生意僅得四成，綠色小巴生意亦只得五成，商會對政府提議重組小巴路線、車費調整以及修訂服務時間表等方案表示歡迎，會盡力配合以改善業界問，同時亦希望每兩至三年能申請加價。