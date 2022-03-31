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周六起派「防疫包」 預計七日內完成

2022-03-31 列印
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政府周六起向全港二百七十萬個住戶派發「防疫服務包」，預計七日內完成。
  政務司司長李家超昨午到位於香港文化博物館的沙田服務站，為包裝防疫服務包的義工打氣，他感謝中央全力支持特區政府抗疫工作，使防疫物資的採購和運輸過程暢順，加上本港社會的力量，病毒知道自己一定會被打輸，本港打贏抗疫戰，指日可待。
  財政司司長陳茂波則透過與立法會議員麥美娟視像連線，支持在大窩口體育館服務站的義工。他說物資包盛載着中央的厚愛，義工的心意和各界的支持，希望做到人到、心意到、物資到。特首林鄭月娥昨午到伊利沙伯體育館，視察服務包的準備情況。

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