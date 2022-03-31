協會指，新冠疫苗對於過敏患者是安全，即使出現不良反應，大部份都能繼續接種第二針。對單一種藥物過敏的人士，一般接種新冠疫苗亦沒有問題。如真的很擔心，要和相熟的醫生商討。另外，香港哮喘管理關注工作小組指現時有十四間普通科門診暫時停止服務，令哮喘患者未能及時得到醫生跟進，建議加強家庭醫生在協助長期病患者的角色。
近九成過敏症者已接種一劑疫苗
協會指，新冠疫苗對於過敏患者是安全，即使出現不良反應，大部份都能繼續接種第二針。對單一種藥物過敏的人士，一般接種新冠疫苗亦沒有問題。如真的很擔心，要和相熟的醫生商討。另外，香港哮喘管理關注工作小組指現時有十四間普通科門診暫時停止服務，令哮喘患者未能及時得到醫生跟進，建議加強家庭醫生在協助長期病患者的角色。
市民挑戰「疫苗通行證」遭駁回 法官直言朝令夕改 抗疫政策可批評
「疫苗通行證」上月底實施，政府要求市民出入商場、超市、街市、食肆等處所須接種至少一劑新冠疫苗。一名女士不滿，入稟申請司法覆核，要求法院下令撤銷「疫苗通行證」安排，以及減少涉基本民生的所限場所。法官高浩...
2022-03-31
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東航黑盒仍在分析 遇難者DNA已配對
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
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政府大樓遭炮擊12死33傷 俄軍減攻基輔 轉炸烏東南
國際關注的俄烏談判完結後，起初傳出有利消息，但昨日莫斯科卻稱沒有取得任何突破。俄方宣佈減少在基輔和北部切爾尼戈夫的軍事行動，但其他城市未見停火，其中烏南部一幢政府大樓被炸，十二人死，三十三人受傷。俄烏...
2022-03-31
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二手屋苑錄「零議價」成交
疫情緩和，市況明顯好轉，業主議價幅度收窄。據《星島地產網》報道，屯門啟豐園現「零議價」成交，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，啟豐園1座高層H室成交，面積330方呎，獲區內投資客垂青，鍾情單位內籠企理，...
2022-03-31
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俄烏吹和風利大市氣氛 港股三連升越兩萬二關
俄羅斯與烏克蘭和談取得進展，市場避險情緒降溫，港股在期指結算日造好，曾升逾四百點，重上兩萬二關口，連升三日，收報22232點，升304點。分析預期，地緣政治風險慢慢退卻，有利大市氣氛，但恒指從低位已升...
2022-03-31
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葡軍搭世盃尾班車 美C「絕唱約定」
C朗拿度趕上卡塔爾世界盃尾班車！這名三十七歲老射手周二率領葡萄牙於世界盃歐洲區附加賽C組決賽，主場2:0挫北馬其頓，與宿敵美斯一樣，將連續第五屆、同時很可能是最後一次參戰決賽周。為此，此子今仗戒掉獨食...
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被揭同居即認拍拖 強調財政獨立 洪卓立誓努力 令Hillary「貪慕虛榮」
洪卓立（Ken）自2018年與湯怡分手後，身邊久未有另一半出現。今年1月，Ken疑錯手洩「蜜」，要閃刪自己社交網中的《膠戰》「索膠女神」劉沛蘅（Hillary）抱着愛犬的照片。昨有報道指，Hillar...
2022-03-31
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李一飄 - 抗疫瀰漫負面情緒 社會急需正能量｜社論
香港經歷第五波疫情，逾七千人染疫亡，失業率回升至百分之四點五，陰霾籠罩全城，市民的負面情緒攀升。港大防止自殺中心的數據顯示，近日港人的自殺風險指數飆升，首次達「極高」警戒線。一個青年商會的問卷調查亦發...
2022-03-31
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仲達 - 電子兄弟 一戰功成｜頭號目標
常說泥地是跑地而非跑馬，即場地偏差嚴重左右賽果。無論今日最終是否有雨，只要臨場沒出水車的話，泥地千二的偏差模式比較穩定，排外檔、走中外疊的馬，演出經常都不差，無論是中前置或後追都一樣。第三場四班一二○...
2022-03-30
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