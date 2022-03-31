近九成過敏症者已接種一劑疫苗

香港過敏協會於本月訪問了一百八十名會員，所有受訪者均患有各種過敏症，包括濕疹、過敏性鼻炎、哮喘、食物或藥物過敏史等。調查發現，近九成受訪者已接種一劑新冠疫苗，逾半受訪者已接種第二劑，三分一人更已打第三針；七成人打復必泰，三成人打科興，只有百分之五受訪者打針後，出現了需要醫療照顧的不良反應。協會指，新冠疫苗對於過敏患者是安全，即使出現不良反應，大部份都能繼續接種第二針。對單一種藥物過敏的人士，一般接種新冠疫苗亦沒有問題。如真的很擔心，要和相熟的醫生商討。另外，香港哮喘管理關注工作小組指現時有十四間普通科門診暫時停止服務，令哮喘患者未能及時得到醫生跟進，建議加強家庭醫生在協助長期病患者的角色。