食環署站在抗疫最前線 加強清潔保持環境衞生

一直肩負守護本港環境衞生重責的食物環境衞生署（「食環署」）在疫情期間繼續站在防疫及抗疫的最前線，全體員工努力不懈、堅守崗位，發揮團隊合作精神，致力維持環境衞生，以減低病毒在社區傳播的風險和保障公眾健康。食環署以多管齊下的方法，包括加強清潔消毒公眾街道、街市、熟食市場及熟食中心；採用先進設備提升防疫措施；善用科技改善公廁服務水平；積極打擊店鋪阻街及無牌擺賣，加強宣傳教育及執法，致力與全港市民攜手抗疫，戰勝疫情！

深層清潔街市 保障市民健康

第五波疫情影響廣泛，食環署作為抗疫最前線需面對前所未有的挑戰。為遏止病毒擴散及保障市民健康，署方積極增聘承辦商人手及增加流動潔淨隊，加強清洗街道、清掃後巷和垃圾收集，管理及清潔公廁等。同時，為配合政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）作出的限制與檢測宣告，食環署會在「受限區域」行動期間為有關工作人員提供垃圾收集服務及在有需要時提供流動廁所，並在「受限區域」解封後清洗街道。

食環署一向關注公眾街市、熟食市場及熟食中心的衞生情況，疫情期間，已加強各場地公用地方及設施的恆常清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋漂白水消毒，並按需要安裝空氣淨化設備、清潔消毒冷氣及抽風系統，以及計劃在自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置。管理服務承辦商每日於各場地關閉後均會進行徹底清潔及消毒。

因應疫情發展，食環署就街巿開放時間取得販商業界的支持及配合，轄下所有街巿每日提早一小時關閉，以便加強街市內的深層清潔及消毒工作，亦要求街市檔戶清潔消毒其攤檔範圍，保障檔戶及市民的健康及安全。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍街道進行清洗消毒。

安排大使協助使用「安心出行」

為配合政府的防疫措施，巿民進入食環署的辦事處和室內設施，包括公眾街市、小販市場及熟食市場前，需要使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。食環署明白市民需時適應，在措施實施初期較着重公眾教育、勸喻和宣傳，並因應實際情況彈性處理。署方亦安排「安心出行」大使到轄下人流較多的街市和熟食市場等場地，為有需要人士提供技術支援，協助他們正確使用「安心出行」流動應用程式及進行掃瞄，方便市民前往

購物。

善用科技持續改善公廁服務水平

鑑於2019冠狀病毒病疫情，食環署在轄下所有公廁採取有效的防疫措施，除定時使用稀釋漂白水加強消毒清潔外，更增設自動感應式手部消毒機及廁盆座板消毒機，免接觸設計有助減低交叉感染的風險。署方亦於高使用量的公廁試用抗菌塗層技術，在廁格門柄和扶手、坐廁和乾手機表面等市民經常接觸的地方噴灑抗菌塗層。

此外，食環署積極採用創科技術提升公廁衞生水平，過去三年，143間公廁已完成翻新或優化工程，部分公廁更引入納米空氣淨化技術，改善室內空氣質素。署方於2021年在尖沙咀東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁試行「智能公廁系統」，實時掌握消毒液等消耗品的使用情況、機電設備運作狀態，以提升公廁的服務水平。「智慧廁所試驗計劃」亦已陸續在各區10間公廁推行。

跨部門行動打擊店鋪阻街及

無牌擺賣活動

為減低病毒在社區的傳播風險和保障公眾健康，食環署積極與其他政府部門緊密合作，加強打擊店鋪阻街及無牌擺賣活動。食環署於農曆新年期間，因應旺角花墟人流增加，與相關政府部門加強巡查及執法，提醒商戶切勿將貨物或物品放置於行人路或公共道路，以確保通道暢通。

食環署亦積極參與政府部門在外傭慣常聚集地點進行的跨部門聯合行動，加強宣傳教育，呼籲他們提高防疫意識、保持環境衞生和不得進行非法擺賣活動，避免在公眾地方群組聚集以及遵守各項防疫規例。