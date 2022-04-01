「犯聚」飲酒開餐 夜夜笙歌 西區海濱長廊 變無罩派對場

■雖然實施二人限聚令，但仍有年輕男女多人擠在一起。

■有人坐在海旁聊天，超出限聚令人數。

第五波疫情稍為放緩，又有人懶理限聚令！繼本報早前報道中環三號碼頭一帶每天傍晚有大批外籍人士違限聚令飲酒吹水，警方即派人票控之後，仍有人無懼被罰，晚上在堅尼地城海濱公園聚集，記者到場了解，見不少中外人士如開露天派對，多人同桌，脫罩喝酒聚餐，談天說地，現場不見警員巡邏。西環堅尼地城卑路乍灣巴士總站旁的海濱公園，一向是年輕人踩滑板和市民跑步熱點。有街坊對本報透露，自第五波疫情爆發後，入夜後這裏反而熱鬧起來，每晚有大批人來聚餐喝酒，「現在晚上禁堂食，酒吧又關門，很多人來這裏消遣，享受海風和維港美景。」住在附近的黃先生指，公園有一個大涼亭，設十多張長枱和椅子，配套齊全，變成中西人士露天派對的場地。記者連續兩晚到場視察，由黃昏日落後，陸續有人到來，不久涼亭每張枱坐滿人。即使二人限聚令生效，每一枱人數都超過兩人，有人帶着小孩，一家大細來散心，有些是剛下班的打工仔，有些則是三五知己年輕人。他們都帶來一袋袋食物，將涼亭當作餐廳，若無其事地除口罩吃東西，「小孩在家困得久了，帶他出來走走，順便在這裏吃點東西。」和妻兒到來的林先生稱，他明白在公眾地方除口罩會犯法，所以會盡快把東西吃完再戴回口罩。與數名朋友坐在一起的阿傑說，疫情仍然嚴峻，但跟朋友很久沒見，食肆晚上禁堂食，便冒險來這裏聚會，「希望不會有警察巡查，否則收告票便大件事。」他希望食肆盡快恢復堂食，不用再偷偷摸摸聚會。警員甚少巡經大約九時後，當聚餐市民陸續離去，又有另一批人到來。原來入夜後，不少人自攜酒水，跟三五知己在涼亭內喝酒聊天。除了不戴口罩，有些人更公然在公園範圍違例吸煙。記者現場所見，他們三至四人一枱，有些甚至多達八個人逼在一起，枱面擺滿啤酒樽。其中一名喝酒市民指，家裏狹窄，不方便招呼朋友回家，所以來這裏聚一聚。記者問他會否擔心被檢控，他說不太害怕，「這裏遠離市中心，入夜後，很少有警員巡到這裏。」另外，有經常在這裏踩滑板的市民指，星期五、六晚情況更熱鬧，要提早來霸枱才有位坐。警方接受本報查詢時指，由今年一月一日至三月二十七日，在全港各區共發出二千五百多張違反限聚令，以及四千六百多張違反口罩令的定額罰款通知書，共檢控九十四名違例市民。警方稱，執法時會按既定程序，以及考慮實際情況，採取適當行動。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。任何人違反二人限聚令和口罩令，除了會被定額罰款五千元外，更有機會被檢控。一經定罪，違反限聚令最高可被罰款二萬五千元，而違反口罩令則可被罰款一萬元。