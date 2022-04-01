「犯聚」飲酒開餐 夜夜笙歌 西區海濱長廊 變無罩派對場

西環堅尼地城卑路乍灣巴士總站旁的海濱公園，一向是年輕人踩滑板和市民跑步熱點。有街坊對本報透露，自第五波疫情爆發後，入夜後這裏反而熱鬧起來，每晚有大批人來聚餐喝酒，「現在晚上禁堂食，酒吧又關門，很多人來這裏消遣，享受海風和維港美景。」住在附近的黃先生指，公園有一個大涼亭，設十多張長枱和椅子，配套齊全，變成中西人士露天派對的場地。
記者連續兩晚到場視察，由黃昏日落後，陸續有人到來，不久涼亭每張枱坐滿人。即使二人限聚令生效，每一枱人數都超過兩人，有人帶着小孩，一家大細來散心，有些是剛下班的打工仔，有些則是三五知己年輕人。他們都帶來一袋袋食物，將涼亭當作餐廳，若無其事地除口罩吃東西，「小孩在家困得久了，帶他出來走走，順便在這裏吃點東西。」和妻兒到來的林先生稱，他明白在公眾地方除口罩會犯法，所以會盡快把東西吃完再戴回口罩。與數名朋友坐在一起的阿傑說，疫情仍然嚴峻，但跟朋友很久沒見，食肆晚上禁堂食，便冒險來這裏聚會，「希望不會有警察巡查，否則收告票便大件事。」他希望食肆盡快恢復堂食，不用再偷偷摸摸聚會。
警員甚少巡經
大約九時後，當聚餐市民陸續離去，又有另一批人到來。原來入夜後，不少人自攜酒水，跟三五知己在涼亭內喝酒聊天。除了不戴口罩，有些人更公然在公園範圍違例吸煙。記者現場所見，他們三至四人一枱，有些甚至多達八個人逼在一起，枱面擺滿啤酒樽。其中一名喝酒市民指，家裏狹窄，不方便招呼朋友回家，所以來這裏聚一聚。記者問他會否擔心被檢控，他說不太害怕，「這裏遠離市中心，入夜後，很少有警員巡到這裏。」另外，有經常在這裏踩滑板的市民指，星期五、六晚情況更熱鬧，要提早來霸枱才有位坐。
警方接受本報查詢時指，由今年一月一日至三月二十七日，在全港各區共發出二千五百多張違反限聚令，以及四千六百多張違反口罩令的定額罰款通知書，共檢控九十四名違例市民。警方稱，執法時會按既定程序，以及考慮實際情況，採取適當行動。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。任何人違反二人限聚令和口罩令，除了會被定額罰款五千元外，更有機會被檢控。一經定罪，違反限聚令最高可被罰款二萬五千元，而違反口罩令則可被罰款一萬元。