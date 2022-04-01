醫管局擴建工程延誤 新年度主力改善服務

醫管局昨日舉行大會，指受新冠疫情及人手影響，多所醫院的增加病牀及擴建工程出現延誤，當局新一年度將主力改善服務質素、優化需求管理，以及吸引和挽留醫護人手。醫管局行政總裁高拔陞（見圖）表示，出現延誤的項目包括，屯門醫院手術室擴建工程因人手短缺、物料運輸緩慢及法定審批程序需時，較預期長而延誤，料延至下年第一季實行；仁濟醫院原訂去年第四季增設的四張心臟加護病牀，延至今年第一季完成。當局會繼續留意事態發展並作出服務調整，並會致力發展智慧醫療，加強公私營協作，以減輕公立醫院的壓力。醫管局預計本年度可提供二百零二萬住院數目，二百二十萬急症室就診人次、六百六十一萬次基層醫療服務，並在全港增設約三百九十張住院病牀等。