兒童染疫死亡率達0.35% 15%現神經系統併發症

第五波疫情中，八名介乎十一個月至十四歲的兒童不幸染疫亡。港大醫學院分析二月五日至二十八日間逾千名感染Omicron的兒童個案，發現染疫後死亡率為百分之零點三五，較流感高六倍，而他們出現神經系統併發症約為一成五。研究團隊之一、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華說，兒童染疫後併發症輕則發燒、抽筋，重則為急性腦炎等腦部神經中樞問題，甚至死亡，出現痙攣的機會亦高兩至三倍；而引起嘶哮症等上呼吸道感染的機會，亦較流感大幅增加。關日華引用醫管局數據，指兩歲以下的兒童因未能接種疫苗，入深切治療部機率為百分之三點八，屬較高危群組，強調不能認為Omicron只是普通病毒。團隊仍在收集數據計算真正死亡率。