良好腸道微生態 提升疫苗功效
腸道細菌生態環境（微生態）主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲, 在健康的腸道微生態環境中，壞菌被益菌壓制，不能接近腸道黏膜。相反地當壞菌大幅增加，就損害腸黏膜，病毒便趁機入侵。過去中大的研究指出良好的腸道微生態，不單止有助對抗新冠變種病毒，原來對提升疫苗效用亦有顯著幫助。研究比對重整了腸道微生態平衡與否的群組對疫苗的反應，當中健康的腸道微生態能抑制促炎反應，增強病毒抗體水平；可以抑制接種新冠疫苗後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。
腸道缺乏「青春雙歧桿菌」 接種新冠疫苗後抗體水平低
新冠疫苗抗體水平會隨時間下降，疫苗的成效再度備受關注。中大與港大團隊於去年研究接種疫苗前後的血液及糞便樣本分析，以量度抗體水平及腸道微生態。研究結果發現，超過一半接種科興疫苗的人士未能達到預期的抗體水平，與他們腸道內缺乏青春雙歧桿菌息息相關。而接種復必泰疫苗的群組亦有類似發現，缺乏包括青春雙歧桿菌的兩種細菌的人士，接種後的抗體水平亦較低。
雙歧桿菌是一個益生菌家族，研究證實只有「青春雙歧桿菌」能調控接種疫苗後的抗體反應。此菌在出生後便存在於人體腸道內，但隨著年齡、飲食、壓力和使用抗生素等多個因素導致其數量下降。它可抑制病原菌的生長繁殖，修復受損的腸道黏膜，並與腸黏膜相互作用形成生物學屏障，阻止病原菌的入侵，維持腸道正常菌群平衡，保護人體免受病原菌侵害，還可刺激腸道免疫系統，提高人體對自身疾病的治癒能力。
逾85%的香港市民 腸道內缺乏「青春雙歧桿菌」
不幸地，此菌不能透過日常飲食補充，而市面上含有「青春雙歧桿菌」的營養補充品亦寥寥可數。箇中原因是此菌比較脆弱，要維持它的活菌量便需要特別的鎖菌技術，所以大家在選擇補充劑時需加倍留意其成份說明。中大團隊早前完成的一項2,000名香港市民的研究，發現85%的受訪者腸道內缺乏或甚至完全失去「青春雙歧桿菌」。
疫苗要發揮作用 需腸道微生態幫忙
雖然第5波疫情稍見緩和，但不知道日後會否再有變種病毒或第六波疫情的來臨，了解腸道微生態如何影響接種疫苗後的免疫反應，實在刻不容緩，無論大家準備去接種第二、第三劑或初次接種疫苗，專家建議在接種疫苗前先優化腸道微生態，以提高免疫力及增強新冠疫苗的中和抗體水平。
最便捷的優化方法莫過於服用含有青春雙歧桿菌的「微生態免疫力配方」，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45oC）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。
人體免疫系統是一把『雙刃劍』，接種疫苗可以刺激免疫系統產生保護抗體，但免疫反應一旦失控亦可能引起副作用。尤其是對年紀較小的學童、長者、糖尿病患者、肥胖人士及其他長期病患者十分重要。