港人捧場客量漲1.3倍 昂坪360成疫市奇葩

昂坪360以創新思維應對疫境，推出多個針對本地遊客的推廣活動，促使去年的整體到訪客量按年上升近八成、當中本地遊客按年增加百分之一百三十二，購買「360全年通」年票的遊客更按年大增七成；另纜車系統去年全年的平均可靠度，高達百分之九十九點九五，創歷年新高。昂坪360董事總經理劉偉明指，去年與多個國際及本地知名零售品牌合作，舉辦連串富創意的項目，為賓客帶來多角度的特色旅遊體驗，令去年全年到訪昂坪360的賓客，較前年同期增近八成，成績令人滿意。