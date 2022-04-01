昂坪360董事總經理劉偉明指，去年與多個國際及本地知名零售品牌合作，舉辦連串富創意的項目，為賓客帶來多角度的特色旅遊體驗，令去年全年到訪昂坪360的賓客，較前年同期增近八成，成績令人滿意。
港人捧場客量漲1.3倍 昂坪360成疫市奇葩
昂坪360董事總經理劉偉明指，去年與多個國際及本地知名零售品牌合作，舉辦連串富創意的項目，為賓客帶來多角度的特色旅遊體驗，令去年全年到訪昂坪360的賓客，較前年同期增近八成，成績令人滿意。
「犯聚」飲酒開餐 夜夜笙歌 西區海濱長廊 變無罩派對場
第五波疫情稍為放緩，又有人懶理限聚令！繼本報早前報道中環三號碼頭一帶每天傍晚有大批外籍人士違限聚令飲酒吹水，警方即派人票控之後，仍有人無懼被罰，晚上在堅尼地城海濱公園聚集，記者到場了解，見不少中外人士...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東航黑盒仍在分析 遇難者DNA已配對
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄軍炮轟烏南城紅會建築物
俄羅斯未停止攻擊烏克蘭，竟向南部城市一幢有紅十字會標記的建築物發炮，暫時死傷情況不明，烏官員譴責俄軍犯下戰爭罪行。聯合國人權事務專員批評，俄軍的無差別襲擊，違反國際人道主義法律。市內無一處完好俄烏戰事...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
珀麗灣兩房650萬轉手
大型屋苑受捧，《星島地產網》報道，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣最新促成20座高層E室成交，面積490方呎，兩房開則實用，單位樓層較高，遠眺東南青馬橋海景，屬於屋苑優質戶，獲買家以650萬...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股首季累跌1401點 舜宇挫49%藍籌最差
俄烏局勢陰霾未散，加上中國3月製造業PMI遜預期，港股於月結及季結日捱沽，收跌235點，報21996點，失守兩萬二關，成交縮減至1023億元。總結三月恒指累跌716點，首季則累跌1401點。分析預期港...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
留力歐聯 剋星來襲 紅鷹難「布」捷
球季進入最後兩個月，傳統勁旅賓菲加在葡超可謂高不成、低不就。國際賽後，各地聯賽重燃戰火，該隊今晚造訪布拉加，隨時為下周中歐聯大幅留力，相反對手還要力保爭奪歐聯資格的希望，還有前鋒列卡度賀達乃紅鷹剋星，...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
世紀婚禮閉門舉行 晒仙氣婚照 孫藝珍嫁玄彬感動落淚 幸福滿瀉
韓國男、女神39歲玄彬和40歲孫藝珍因拍大熱劇集《愛的迫降》而撻着，今年2月宣佈結婚。昨日兩人選在首爾華克山莊飯店（WALKER HILL）舉行世紀婚禮，婚禮於香港時間下午3點進行，萬眾期待。玄彬和孫...
2022-04-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 呼籲人人撩鼻 不能取代全民強檢｜社論
第五波疫情放緩，當局明天起向全港住戶派發防疫包，內有快速檢測盒等，姍姍來遲，好過不派，尤其對基層市民而言，放在家中，當作物資儲備，有好過無。港府似乎忽然有橋，希望這次動用龐大人力物力的派送行動，可以產...
2022-04-01
- 李純恩 - 老榕樹｜好好過日子
- 梅傲雪 - 任性的媽媽｜百味人生
- Jacky哥 - Dayuse拓「日間住宿」 助酒店業走出絕境｜企業會客室
- 陳家强 - 背咗當識咗｜科普空間
- 盧永雄 - 改革終院聘海外法官的好時機｜巴士的點評
- KellyChu - 梁沖曾遭「燉冬菇」 衝突時總督察被轟三槍喪命 涉槍殺上司脫罪 老警長染疫亡｜Executive日記
- KellyChu - 惠康「日日有低價」 與市民共渡時艱｜Executive日記
- KellyChu - 迪士尼朋友陪你下廚 Gemini超萌廚電低至29折｜Executive日記
- 邵家輝 - 撤對沖 僱主僱員雙輸｜家輝講場
- Jacky哥 - 「蘭桂坊之父」上76台 講創業營商優勢｜企業熱話
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
葉楚航徐雨石起孖 莫雷拉後上封王 潘頓今季泥地終於開齋
昨晚舉行八場全泥地夜賽，莫雷拉憑東廄「天天精彩」和羅廄「萬眾力得」包辦第七口孖寶，並且後上成為騎師王。至於葉楚航和徐雨石亦起孖，前者勝出「榮冠大道」和「龍騰飛翔」，後者則勝出「好攻勢」和「中華威威」。...
2022-03-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6