二月零售總值急跌近15%

第五波疫情急劇惡化，加上防疫措施收緊，令市面人流驟減，消費氣氛轉弱，本港二月零售業總銷貨價值錄得二百五十二億元，扭轉四個月的按月升勢，按年急跌近一成五，差過市場預期。政府發言人料零售業短期仍面對壓力，相信即將發放的電子消費券會對業界提供支持。二月零售以汽車及汽車零件跌幅最多，跌約兩成三；超級市場貨品升幅最多，升百分之八點二。零售管理協會主席謝邱安儀指去年同期已屬低基數，但仍錄較大跌幅，主要是因無旅客及農曆新年旺季實施限聚令。