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日報新聞 > 港聞

美股中段跌103點

2022-04-01 列印
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美國經濟數據欠佳，首次申請失業救濟人數多於預期，令到美股早段向下。杜指中段報三五一二五點，跌一百零三點；納指則報一四四一六點，跌二十五點。滙控美國預託證券價格見五十四點二七港元，升零點零七港元；騰訊則見三百六十七點七六港元，跌六點四四港元。

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