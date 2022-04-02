配合消費券 推優惠吸客 食肆復活 料重拾六成生意

第五波疫情重創飲食業，但一踏入四月，早前停業的三千多間食肆陸續「復活」。因應政府宣佈本月二十一日首階段放寬防疫措施，並在本月內發放首期電子消費券，酒樓食肆都推出系列優惠或新菜式，希望搶佔復甦的生意。許多食肆負責人都看好前景；有飲食業界代表預計本月底前，生意能恢復至第五波前的六成以上；第二階段放寬措施時，更恢復至八成五。餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，三月有近三千五百間食肆停業。但自政府公佈放寬防疫措施的時間表後，陸續有食肆決定重啟。他估計至本月二十一日時，大部份停業的食肆都能重啟，情況理想，相信屆時生意能恢復至疫情前的六成以上；至第二階段則能回復至八成五。他透露不少食肆近日推出一系列優惠，搶佔本月發放的電子消費券份額，相信業界至少能受益其中的一成五。自助餐一向有捧場客，位於尖沙咀的雅苑座在本月十五至五月三十一日，推出自助午餐，首五十名預約者可享五八折優惠，成人每位只需二百三十七元；小童或長者每位只需一百八十五元。位於佐敦逸東酒店的餐廳，昨日起亦提供多重堂食優惠。中菜素食酒樓「緻素坊」早前停業一個半月，昨日重開「先試水溫」，負責人Sunny指會在本月推出堂食九折優惠，以及外賣八折優惠吸客，認為消費券有助刺激市民外出用餐，會做好準備迎接日後更多客人。蘭桂坊餐娛概念亦預計四月市道好轉，將推出春季自選晚市套餐，望能以精美菜式吸引食客。酒樓經理：市民願外出消費新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，昨天首日重開，「唔少街坊、熟客都返嚟幫襯，第一日做返去年十二月嘅三分二生意。」他相信市民月中會更願意外出消費，料屆時能完全恢復至第五波前的生意。為了搶客，新光現正籌備推廣活動，「要睇吓呢幾日復市嘅情況，同埋聽下啲客嘅意見先」，會「推出啲自己喺屋企煮唔到嘅餸，吸引客人入座」。位於旺角的倫敦大酒樓亦在昨日復業，副總經理蘇萬誠指首日生意恢復去年十二月的六成，但仍有不少熟客都留在所住區域消費，相信四月中情況會好轉。明星海鮮酒家集團及海港飲食集團昨日起陸續恢復營業。不少食肆都「排隊」準備復業，如自一月二十五日起暫停營業的澳洲牛奶公司表示，在本月八日恢復營業；自二月十二日起暫停營業的陸羽茶室宣佈，亦將於本月八日復業。