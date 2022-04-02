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日報新聞 > 港聞

劏房大火 情侶爬窗逃生墮樓

2022-04-02 列印
■油麻地廟街一單位起火，兩人逃生時墮樓受傷，另有兩人被火燒傷送院。
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油麻地廟街成安大廈有劏房單位昨早發生大火，火舌和濃煙從窗戶湧出，三十七住戶倉皇逃生，其中有情侶被困要爬窗逃生，不慎墮樓倒臥平台受傷，意外共四人受傷送院治理，兩人情況危殆。

傷者為兩男兩女，墮樓情侶分別骨折及擦傷，女事主一度昏迷，需吸氧氣協助呼吸；另住在起火單位的夫婦則被燒傷。

消防趕抵現場射水灌救，大火約於十五分鐘後被救熄。火場起火原因仍在調查，疑電動滑板車短路起火。

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