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兩萬賣雛妓「初夜」 少女僅獲百元

2022-04-02 列印
■賣淫集團成員會送「A貨名牌」手袋，誘使少女賣淫。
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有賣淫集團向少女送贈「A貨名牌」，誘使對方賣淫，並經通訊軟件宣傳「學生妹」和「幼幼」作招攬；警方日前拘捕五人，包括主腦及嫖客。據了解，集團以兩萬元賣雛妓的「初夜」，少女只獲一百元報酬。

警方本周三以「操控未成年少女賣淫」等罪拘捕五人，亦發現四名雛妓。警方指集團成員會在社交平台、遊樂場等地接觸少女，與對方建立朋友關係，同時送贈「A貨」手袋等，以獲取信任，之後誘使少女賣淫。

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