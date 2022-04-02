兩萬賣雛妓「初夜」 少女僅獲百元

有賣淫集團向少女送贈「A貨名牌」，誘使對方賣淫，並經通訊軟件宣傳「學生妹」和「幼幼」作招攬；警方日前拘捕五人，包括主腦及嫖客。據了解，集團以兩萬元賣雛妓的「初夜」，少女只獲一百元報酬。警方本周三以「操控未成年少女賣淫」等罪拘捕五人，亦發現四名雛妓。警方指集團成員會在社交平台、遊樂場等地接觸少女，與對方建立朋友關係，同時送贈「A貨」手袋等，以獲取信任，之後誘使少女賣淫。