紛推優惠獎賞吸客 消費券周四到手 商場搶食300億金蛋

全城期待的第二輪電子消費券將於本周四發放首期五千元，各大商場摩拳擦掌，爭奪總值逾三百億元的消費額。MegaBox、沙田新城市廣場等紛紛出招，加碼推優惠、消費回贈等等，搶吸消費券「頭啖湯」。全港合資格成年市民由本周四起會收到五千元消費券。以支付寶、Tap & Go或WeChat Pay領取者，本周四可以一次過收到首期五千元，有效期至十月底。至於持八達通的市民，分兩期收錢，首期四千元可於本周四起領取，但八達通儲值上限為三千元，故卡主可隨着消費後八達通儲值額下降，再拍卡領取，即市民可多次拍卡直至領畢該四千元。當持卡者消費完這四千元，即可於翌月十六日再拍卡領取尾數一千元。為爭奪第二輪消費券，各大商場推出加碼優惠。信和旗下八大商場將分階段推出多重獎賞，線上消費滿指定金額更有機會換領熱搶音樂會門票；荃灣廣場亦推出消費多重賞，市民以任何電子貨幣消費，即可享高達二千四百元獎賞。財爺：毋須急於外出消費沙田新城市廣場亦加碼推四大優惠，派逾一千萬商場電子禮券，市民只需使用消費券購物，最高單日回贈達四千三百八十元。新城市廣場亦聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，獎品總金額逾百萬元。MegaBox亦與四個指定支付工具合作，推出消費回贈優惠及「消費券開心賞」，送出合共總值超過一百萬回贈。大超市亦加入戰團，一田百貨亦推出多重消費券提案，最高優惠高達三折。財政司司長陳茂波指，本月初發放第二輪首期消費券，盼為市民提供支援，亦希望有助延長計劃帶來的正面效應，強調市民不須急於外出消費。特首林鄭月娥亦指，市民不必急於馬上使用，強調使用時仍要遵循社交距離措施。美容業：對消費券期望不大受限聚令規管，部份處所如美容院及健身中心等最快本二十一日才重開營業。美容業總會創會主席葉世雄指，業界對吸納消費券的期望不大，除因消費券派發日期與美容院重開有距離，亦因業界多以預繳套票模式經營，料重開初期要「還套票債」，並憂慮屆時有多少美容院可重開，有多少員工可重返崗位。